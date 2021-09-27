Песков: Путин выступает за сменяемость власти без навязчивости

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей.

Представитель Кремля прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, а также предусматривающий, что высшее должностное лицо региона России может называться только «главой субъекта федерации».

«Здесь нет единой позиции... Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — сказал Песков.

По его словам, «все хорошо в меру», и глава государства является сторонником такого сбалансированного подхода.

Ранее Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода с поста президента.