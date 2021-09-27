Bild: преемник Меркель готов признать поражение на выборах

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет готов признать свое поражение на выборах в бундестаг, сообщает BILD.

«Сегодня такой день, когда мы не сможем объявить о победе на выборах», — сказал Лашет 27 сентября на федеральном совете блока.

На вопрос, будет ли он участвовать в новом правительстве, Лашет ответил, что оппозиция вряд ли включит его в новый состав. Ранее Лашет говорил, что собирается вести переговоры по созданию правительства в рамках коалиции «Ямайка» (по цвету флага) — черный ХДС/ХСС, «Зеленые» и желтый СвДП.

Ранее сообщалось, что блок ХДС/ХСС, который ранее возглавляла канцлер Ангела Меркель, показал худший результат за всю историю — 24,1%. Низкие показатели зафиксированы даже в Северном Рейне-Вестфалии — на родине Лашета, где он занимает пост премьера земли.

На выборах лидирует Социал-демократическая партия с результатом в 25,7% голосов. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партия с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» с 10,3%.

К 26 октября избранным депутатам предстоит выбрать председателя парламента и его заместителя. С правящей коалицией они планируют определиться к Рождеству.