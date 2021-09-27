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Песков объяснил задержку публикации кадров с отдыха Путина

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему кадры с отдыха главы государства в начале сентября в Сибири были опубликованы только спустя две недели.

По словам Пескова, записи с отдыха Владимира Путина не опубликовали ранее в связи с рядом событий, произошедших после визита президента на космодром Восточный, в частности в связи с известием о гибели главы МЧС Евгения Зиничева.

«Да, все правильно, кадры были сделаны после космодрома. Затем шла избирательная кампания, трагедия произошла, поэтому задержались фото», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал комментировать детали поездки президента, ответив лишь на вопрос журналиста, что меню Путина и Шойгу было простым, без изысков.

Небольшой отпуск Владимир Путин провел в Сибири вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, президент и министр обороны ловили рыбу, совершали пешие прогулки по тайге и горам, а также ездили на вездеходе и катере, причем управлял ими Путин.

В ходе визита на космодром Восточный 3 сентября президент ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов. Он осмотрел строительную площадку стартового комплекса «Ангара» и командный пункт космодрома.

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