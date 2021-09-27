Китай запретил аборты в немедицинских целях

Китай запретил аборты по немедицинским показаниям, сообщает Reuters со ссылкой на кабинет министров страны.

Согласно документу, на который ссылается агентство, ограничения связаны с заботой правительства Китая о женском здоровье.

В 2018 году минздрав Китая заявил, что прерывание беременности может вызывать бесплодие. В частности, в стране распространены аборты из-за «неправильного» пола ребенка.

В Китае наблюдается резкое снижение рождаемости. С 2011 по 2020 год рост населения был самым низким с 1950-х годов. Эксперты опасаются, что сокращение населения Китая окажется необратимым.

Несмотря на смягчения политики «одна семья — один ребенок» в 2015 году, с 2014 по 2018 год в стране регистрировалось 9,7 млн абортов в год, что на 51% больше, чем в 2009-2013 годы.

В июне 2021 года правительство Китая объявило, что семейные пары могут иметь до трех детей, отменив штрафы за третьего ребенка.