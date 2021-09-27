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Экс-советник президента США Грэм оценил отношения России и США

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Отношения между Россией и США в последние месяцы стали более стабильными. Такое мнение высказал в интервью газете «Известия» главный экс-советник Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

По его словам, на это повлияла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«По крайней мере, мы уже запустили дискуссии по таким важным вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность. Это большой плюс. К тому же мне кажется, что администрация Байдена действительно старается, как президент сам часто говорил, чтобы наши отношения были стабильными и предсказуемыми. Более или менее в последние три месяца так и получается», — отметил Грэм.

Он указал на то, что в этот период в отношениях между Россией и США «не было никаких резких движений ни в какую сторону». При этом, администрация Байдена старается сохранить статус-кво, и Москва довольна такой политикой, считает эксперт.

Грэм назвал Байдена прагматичным политиком без иллюзий, который стремится сотрудничать с Москвой в сфере стратегической стабильности, кибербезопасности, а также по проблеме изменения климата.

«В других же областях между нами есть существенные разногласия и соперничество. Но это нормально, учитывая различия в геополитических интересах, системах ценностей и так далее. Главное — это спокойно управлять разногласиями между двумя державами», — сказал он, добавляя, что самый оптимальный исход президентства Байдена для Росси и США — «некое постепенное улучшение отношений».

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. По его словам, Соединенные Штаты «готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем».

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