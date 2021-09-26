В МИД Украины назвали речь Зеленского с цитатами Путина одной из самых сильных

Глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» похвалил президента страны Владимира Зеленского за речь, которую тот произнес на прошедшей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По мнению министра, глава государства «был очень четким» в донесении позиции Киева, а его речь произвела впечатление.

«Это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты», — заявил Кулеба.

По его словам, в ходе самой поездки в Нью-Йорк украинский лидер встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встречах Зеленский затрагивал вопрос проекта «Северный поток — 2».

«Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию «Северному потоку — 2»: и от европейской стороны, и от британской стороны», — сказал дипломат.

Он отметил, что также удовлетворен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в сфере энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны.

Ранее Зеленский на сессии Генассамблеи ООН решил процитировать президента России Владимира Путина, однако не смог правильно указать, из какой речи российского лидера взял слова.

Сначала политик заявил, что в мире никто не может «спрятаться за международным правом», а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.