Эрдоган рассчитывает на вывод войск США из Сирии и Ирака по примеру Афганистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы, чтобы США вывели своих военных из Сирии и Ирака так же, как это произошло в случае с Афганистаном. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CBS.

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана», — сказал турецкий лидер в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Эрдоган и президент Турции Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.

До этого эксперты назвали сроки вывода американских войск из Сирии.

В администрации президента США Джо Байдена также сообщали, что Соединенные Штаты выведут войска из Ирака до конца текущего года.

Летом 2021 года Соединенные Штаты полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии талибы заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.