В Германии в избирательных бланках Геттингена потерялась одна из крупнейших партий

В Германии, в бланках для подсчета голосов в нижнесаксонском городе Геттинген, потерялась одна из крупнейших партий — «Альтернатива для Германии», сообщает газета Göttinger Tageblatt.

Сообщается, что ошибку обнаружили утром в день голосования, в воскресенье, 26 сентября. Сотрудники избирательного комитета заявили, что признают ошибку и обязались заменить избирательные бланки на всех участках в городе.

В эти бланки вносятся результаты подсчета голосов избирателей, отданных за каждую конкретную партию.

Ранее стало известно, что экзит-полл немецкого телеканала ZDF указывает на поражение блока Меркель на выборах в Германии.

Согласно данным экзит-полла, СДПГ получает 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%.

Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.