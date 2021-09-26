Экс-зять Ельцина рассказал о «застолье» с Клинтоном в туалете Кремля

Бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как политик выпивал с президентом США Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Отрывок из книги Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно» размещен на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Дьяченко, Ельцин сам рассказал о том, что такой случай действительно произошел. В ходе одного из приемов в Кремле жена Клинтона Хиллари не разрешала ему употреблять алкоголь.

«Билл в принципе любил «приложиться», но Хиллари его сдерживала», — заявил автор.

Ельцин поручил сотрудникам накрыть столик в туалете.

«Понятное дело, туалет в Кремле необычный. Чистый и по размерам внушительный. Позволяет не только за столиком посидеть. Не стыдно там и даму на танец пригласить», — сказал Дьяченко.

Он отметил, что лидерам двух стран в туалет принесли столик, на который поставили выпивку и закуску под нее.

Ельцин «просигналил» Клинтону, что желает пообщаться с ним наедине. После этого они пропали. Когда политики вернулись, глава Соединенных Штатов выглядел «веселеньким». Хиллари Клинтон заметила, что ее супруг смотрится подозрительно. Однако она не поняла из-за чего, указал Дьяченко.

«Может, прочитает эти заметки и расшифрует тот старый сюжет. Надеюсь, что он окажется не самым болезненным в долгой череде ее «расшифровок», — добавил экс-зять Ельцина.

25 лет назад пьяный Ельцин дирижировал оркестром в Берлине.