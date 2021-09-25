Путин прокомментировал сомнения в итогах онлайн-голосования в Москве

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с лидерами партий, которые вошли в состав новой Государственной думы VIII созыва, прокомментировал сомнения в итогах онлайн-голосования в Москве, назвав в качестве причины недовольство итогами выборов части электората, сообщает телеканал «Россия 24».

«По Москве это возникло не потому что есть сомнение в качестве голосования, а потому что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если, тем не менее, вопросы есть, давайте их проработаем»,— предложил Путин.

Ранее Президент России Владимир Путин 17 сентября принял участие в электронном голосовании из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.

В соцсетях обратили внимание, что в этот день на часах у главы государства стояла дата — 10 сентября. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин не устанавливает время на своих часах.