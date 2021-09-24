Беглов уволил двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко, сообщает пресс-служба правительства города.

«Также от должности государственной гражданской службы Санкт‑Петербурга освобождены председатель Комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Санкт‑Петербурга Валерий Гарнец, глава администрации Приморского района Санкт‑Петербурга Николай Цед», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Беглов подписал обновленное постановление по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге. Так, в городе продлили ограничения из-за COVID-19 до 31 октября включительно. Также сообщается, что в Петербурге продолжает действовать требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.

За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 874 новых случая заболеваний коронавирусом.