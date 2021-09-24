В США конгрессмены одобрили инициативу о санкциях против ряда официальных лиц России

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу, согласно которой администрации Белого дома предлагается рассмотреть возможность введения ограничительных мер против 35 россиян, среди которых также официальные лица. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

В список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в него вошли журналисты: главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст и журналист ВГТРК Владимир Соловьев.

Также предлагается ввести санкции в отношении Геннадия Тимченко, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Алишера Усманова.

Одобрение бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление в силу всех внесенных инициатив, так как версию проекта оборонного бюджета должны также рассмотреть в Сенате Конгресса США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение американских конгрессменов ввести санкции против некоторых российских официальных лиц.