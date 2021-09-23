Путин: 8 стран мешают полноценно реализовать договор против ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция восьми государств препятствует превращению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в полноценный международно-правовой инструмент. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

«На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна», — заявил Путин.

Президент считает, что «подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения».

Он добавил, что рассчитывает, что руководства стран, не вступивших в ДВЗЯИ, проявят в будущем свою политическую волю.

Ранее американский журналист Калеб Ларсон предположил, что Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта. По его словам, в России существует план модернизации противоракетной обороны.