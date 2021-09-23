В МИД сообщили, что вступление Афганистана в ШОС пока не рассматривается

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) пока не рассматривает возможность вступления Афганистана. Об этом заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, передает ТАСС.

«Те заявки, которые у нас имеются: например, заявка Афганистана на членство в ШОС. По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идет. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», — сказал он.

Хакимов также добавил, что Мальдивы и Бахрейн также подали заявки на участие и получили позитивную реакцию членов организации. Кроме того, Армения и Азербайджан подали заявки на повышение статуса внутри ШОС.

«Мы очень тесно работаем с партнерами по этим заявкам. Настрой в рамках ШОС достаточно позитивный», — заключил он.

17 сентября в Душанбе состоялся юбилейный саммит глав государств-членов ШОС. Участники обсудили итоги работы и перспективы дальнейшего взаимодействия в ШОС, а также ситуацию в Афганистане. В частности, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан, а также задействовать потенциал организации для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане.