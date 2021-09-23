Памфилова рассказала, что равнодушна к санкциям США против нее

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что равнодушна к возможным санкциям со стороны США. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, учитывая, что они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан и наших избирателей», — рассказала Памфилова.

Ранее комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США практически единогласно утвердил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год на сумму $778 млрд.

В его рамках рекомендуется рассмотреть введение санкций против 35 представителей российских властей и бизнесменов. По мнению комитета, они имеют отношение к нарушению прав человека. В список граждан России, в отношении которых планируется ввести санкции, попала и Элла Памфилова.

Эту инициативу представили конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис. Она носит рекомендательный характер и для вступления в силу еще должна пройти дальнейшую процедуру утверждения в Конгрессе США.