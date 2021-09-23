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В Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине

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Global Look Press

Депутат Рады Олег Волошин выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а лишь использует страну в собственных интересах. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

В пример парламентарий привел разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который заверил его, что турецкий лидер посетит саммит «Крымская платформа».

«Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: «Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие». И не приехал. И не объяснился», — сказал политик.

Также Волошин указал, что в то же время Эрдоган в скором времени проведет встречу с президентом России Владимиров Путиным.

«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — резюмировал депутат.

Ранее Эрдоган заявил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Турция не признает Крым в составе РФ.

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа. На мероприятии украинские власти обсудили с иностранными коллегами сложившуюся вокруг Крыма ситуацию, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств. По его итогам участники приняли декларацию, в которой осудили действия России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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