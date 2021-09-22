В Минэкономразвития появятся новые должности

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минэкономразвития с 1 октября этого года сможет иметь собственных представителей в 54 странах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что эта мера необходима «в целях обеспечения интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере». В указе говорится, что ведомство будет назначать представителей, предварительно согласовывая их кандидатуры с МИД и Министерством промышленности и торговли. Выбранные представители будут работать в составе российских торговых представительств за рубежом.

В связи с этим в реестр федеральных должностей гражданской госслужбы будет внесена позиция атташе по экономическим вопросам.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает получить за три года 546 млрд рублей дополнительных налогов от металлургов