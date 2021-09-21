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Патрушев оценил действия США и их союзников

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что действия США и их союзников на мировой арене будут становиться более агрессивными и непредсказуемыми. Основной причиной этого стал тот факт, что американцам все труднее диктовать свою волю, заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».

«Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии. Скорее, наоборот, их действия станут более агрессивными и непредсказуемыми, чтобы отвлечь внимание своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр», — отметил Патрушев.

По его словам, так действовали все «разрушающиеся империи, начиная с древнего Рима и заканчивая Британией».

Комментируя заявление президента США Джо Байдена, на фоне вывод американских войск из Афганистана, о том, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается, Патрушев напомнил, что «практически каждый американский президент последние сто лет делает подобные заявления».

«Возможно, вам известно выражение «война, которая закончит все войны»? Так вот, эта формулировка принадлежит еще Вудро Вильсону, он использовал ее, когда убеждал сограждан поддержать свое решение о вступлении США в Первую мировую войну. И после этого американцы развязали больше войн, чем какая-либо другая страна», — подчеркнул секретарь Совбеза России.

Патрушев полагает, что очередное громкое откровение Белого дома — это » всего лишь слова, произнесенные, скорее, от безысходности», так как власти США и западных стран в целом осознают, что их возможности влиять на глобальную обстановку снижаются с каждым годом.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США оставили после себя ящик Пандоры в Афганистане. По словам российского лидера, американцы бросили в стране целый арсенал современного оружия.

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