Источник рассказал, как Байден объяснил Путину резкое высказывание в его адрес

Американский президент Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что резкое высказывание в его адрес в мартовском интервью не было «чем-то преднамеренным», сообщает ABC со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда.

«Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему», — цитирует автор книги слова Байдена.

В книге Вудворда, говорится, что Путин якобы заявил Байдену в телефонном разговоре 13 апреля, что он «расстроен» высказываниями американского коллеги в его адрес. Байден, в свою очередь, заявил, что его слова не были «преднамеренными».

В марте Байден дал интервью телекомпании ABC. В нем он заявил, что российские власти должны будут «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы — 2020. На вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей» (killer), Байден ответил утвердительно. Однако, к чему относился вопрос и что именно имел в виду глава Соединенных Штатов, неизвестно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине «метафорой».

Путин в ответ на слова Байдена пожелал ему здоровья.