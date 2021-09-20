Лидер КПРФ заявил, что партия не признает итоги онлайн-голосования в Москве

В КПРФ не признают итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в одномандатных округах в Москве, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы не просто не признаем [результаты ДЭГ], мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», — сказал Зюганов.

По его словам, электронное голосование является «халтурой, которая может заразить всю страну».

Как заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах столицы и победили бы, если бы не была введена «пресловутая система электронного голосования».

19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

По результатам обработки 99% протоколов, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» (49,82%), на втором месте КПРФ (19,00%), на третьем ЛДПР (7,49%).