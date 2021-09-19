Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его помощника Олега Осипова.

По словам помощника, Медведев голосовал онлайн.

19 сентября в России проходит заключительный день единого голосования. В течение трех дней россияне выбирали депутатов Госдумы, в девяти субъектах — глав регионов, еще в 39 — региональные парламенты. Также в эти дни в стране проходят муниципальные выборы. По решению Центризбиркома, в этом году дистанционное электронное голосование организовано в Москве и еще шести субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что онлайн-голосование предпочел президент РФ Владимир Путин.

Также онлайн проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с супругой проголосовал на одном из избирательных участков в Одинцово.