Рашид Темрезов избран главой Карачаево-Черкесской республики

Парламент Карачаево-Черкесской республики избрал Рашида Темрезова на должность главы региона, сообщает РИА «Новости».

По информации председателя парламента Александра Иванова, в тайном голосовании приняли участие 48 депутатов парламента из 50, они единогласно проголосовали за Темрезова.

В числе кандидатов на пост главы республики были также представлены председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ в парламенте КЧР Ренат Акбаев и депутат Народного собрания республики Олег Жедяев.

Темрезов руководил регионом с 2011 года. С 2004 года он занимал должность гендиректора Управление капитального строительства КЧР, затем генерального директора ОАО «Электротехническая компания» и главой регионального управления федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.

В Карачаево-Черкесии не проводятся прямые выборы главы республики. Руководителя региона выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий. В текущем году российский лидер Владимир Путин представил Национальному Собранию три кандидатуры.