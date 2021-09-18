Порошенко вывел микрофон из строя во время выступления на митинге

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время митинга в Днепре, который состоялся 18 сентября, рассказал собравшимся, на чем по его мнению должна держаться страна, однако в ходе речи его микрофон вышел из строя. Видеоролик произошедшего опубликовал украинский «Пятый канал».

«Я считаю, что армия, украинский язык и вера — это гениальный лозунг, фундамент», — заявил политик.

Вскоре после этой фразы микрофон Порошенко перестал работать, а спустя еще несколько минут бывшему президент дали в руки новый микрофон. Затем зал начал аплодировать.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко вслед за действующим главой государства Владимиром Зеленским отреагировал на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Как написал Порошенко, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».