На Украине отказ от кириллицы сочли угрозой нацбезопасности

Возможный переход на латиницу и полный отказ от кириллицы несет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Кремень.

По его мнению, кириллица является символом украинской государственности, так как родилась и развивалась вместе с украинским народом.

«Вопрос «убийства кириллицы» — это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор», — сказал Кремень.

Ранее за отказ от кириллицы и перевод мовы на латинский алфавит выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, это «одна из фундаментальных вещей». Бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин раскритиковал это предложение и заявил, что кириллица является частью ДНК украинцев.