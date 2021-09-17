Президент Польши узнал о пропущенной встрече с Меркель от журналистов

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что узнал про дату своей несостоявшейся встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель постфактум, от журналистов. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Polska Times.

Меркель посетила Варшаву в прошлую субботу, 11 сентября. Предполагалось, что канцлер Германии пообщается с польским лидером. Однако немецкой стороне незадолго до встречи ответили, что канцлер не вписывается в график президента Польши.

«Я могу выразить только изумление, что это дело было организовано таким образом. Фактически было так, что о дате встречи с Ангелой Меркель мы были проинформированы через СМИ», — объяснил Дуда.

Польский лидер выразил сожаление, что в тот день ему не удалось пообщаться с Меркель, так как ранее были запланированы другие торжества.

«Никогда там еще не было главы государства, и в связи с этим и для Солидарности, и для героев тех дней было очень важно, чтобы этот праздник был должным образом подчеркнут», — пояснил президент.

До этого польские СМИ за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что встреча с Дудой может не состояться, так как последний должен был посетить памятные мероприятия в Катовице. На брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт пояснил, что польская сторона сообщила германской о связанных с графиком проблемах президента Дуды.