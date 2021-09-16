Путин рассказал, какой парламент нужен России

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к нации в преддверии выборов в Госдуму рассказал, какой парламент нужен стране. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Современный мир — сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы. Но и открывает перед нами самые широкие возможности», — заметил политик.

По его словам, необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.

Глава государства также подчеркнул, что РФ нужен авторитетный и сильный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Госдумы действовали в интересах государства и россиян, «работали для людей».

«Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что слаженная работа кабмина и парламента должна быть сохранена в будущем, после формирования нижней палаты.

Выборы в Госдуму пройдут 17 – 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердили своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.