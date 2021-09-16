Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Екатеринбурге грузовик без водителя устроил ДТП 01:12
Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц 01:04
SpaceX отправит в космос девушку с протезом 01:03
США создадут новое военное партнерство с Австралией и Британией 00:59
Экс-футболист сборной Молдавии назвал причину поражений российских клубов... 00:50
В Саудовской Аравии обнаружили скульптуры верблюдов возрастом 8000 лет 00:46
Толстый кот по кличке Кит отказывается худеть и игнорирует замки на холодильник 00:40
Мостовой: покажите хоть одного, кто купит «Спартак» 00:34
Львица, пума и сервал отреагировали на новую игрушку в Ленинградском зоопарке 00:22
Росздравнадзор проверит сообщения о гибели младенца из-за забытой в его легком... 00:22

Путин рассказал, какой парламент нужен России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к нации в преддверии выборов в Госдуму рассказал, какой парламент нужен стране. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Современный мир — сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы. Но и открывает перед нами самые широкие возможности», — заметил политик.

По его словам, необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.

Глава государства также подчеркнул, что РФ нужен авторитетный и сильный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Госдумы действовали в интересах государства и россиян, «работали для людей».

«Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что слаженная работа кабмина и парламента должна быть сохранена в будущем, после формирования нижней палаты.

Выборы в Госдуму пройдут 17 – 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердили своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пытки Русских в Абхазии стали уголовным делом
Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали
«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами
У кого Украина берет кредиты и как их возвращае
«Легия» забила дурацкий мяч»: в «Спартаке» объяснили провал в Лиге Европы
Витория заявил, что «Легия» создала лишь два момента и не заслужила победы над «Спартаком»
Совершивший экстренную посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц
Глава Крыма назвал кумиров молодежи «дном»
Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты
Толстый кот по кличке Кит отказывается худеть и игнорирует замки на холодильник
Новости и материалы
В Екатеринбурге грузовик без водителя устроил ДТП
Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц
SpaceX отправит в космос девушку с протезом
США создадут новое военное партнерство с Австралией и Британией
Экс-футболист сборной Молдавии назвал причину поражений российских клубов в еврокубках
В Саудовской Аравии обнаружили скульптуры верблюдов возрастом 8000 лет
Мостовой: покажите хоть одного, кто купит «Спартак»
Львица, пума и сервал отреагировали на новую игрушку в Ленинградском зоопарке
Росздравнадзор проверит сообщения о гибели младенца из-за забытой в его легком иглы
Украинскому тренеру хотят вручить государственную награду после победы над «Шахтером»
Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму
Полиция патрулирует территорию возле синагоги в Германии из-за возможной угрозы
Россияне активно ищут специалистов по утеплению домов
Рассказов — о шансах «Спартака»: будем бороться за Лигу конференций
В Пулково таможенники обнаружили почти 300 кг финского сыра
Глава СК поставил на контроль расследование убийства девочки под Орлом
Петржела: «Спартак» — детский сад по сравнению с «Зенитом»
Преподавателя Библии из Калифорнии приговорили к 40 годам за педофилию
Все новости
«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой
Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа
Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом
В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов
Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых
Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения
Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды
Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
«Не было раскаяния»: суд отказался смягчить приговор Ефремову
Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде
Ученик Скорсезе, биограф Путина, буддист: 75 лет Оливеру Стоуну
В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом
Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну
«Нельзя экономить»: эксперты оценили заявление о бесполезности ревакцинации
В центре им. Гамалеи сообщили, что авторы статьи в Lancet преследуют политическую цель
Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
«Это вопрос месяцев»: у Ирана скоро появится ядерная бомба
NYT: у Ирана достаточно материала для изготовления первого ядерного заряда
«Он сошел с ума»: как военный советник Трампа пытался спасти мир от ядерной войны
В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства
«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»
Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях