«Кто не понял, тот поймет»: Лукашенко нашел «предателей» среди российских звезд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями российских артистов, которые перестали выступать в республике. Его слова приводит агентство «БелТА».

Накануне Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер в преддверии Дня народного единства. По его словам, он мог бы назвать «несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих», которые ранее просили о помощи и поддержке, а потом «трусливо сбежали».

«Это даже не трусы. Это предатели», — считает Лукашенко.

Он заявил, что для людей творческих профессий этот год был нелегким, в частности, потому, что многие из них оказались «на виду» и на них обрушился «целый шквал атак».

«Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год... этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет», — сказал президент.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем до ночи говорил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.