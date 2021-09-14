Таджикистан выразил протест из-за выступления Байдена

Таджикский МИД вручил ноту протеста американскому послу Джону Марку Поммершайму после слов президента США Джо Байжена. Американский лидер сказал, что страшный эпизод эвакуации американцев из Афганистана, когда люди цеплялись за шасси улетающего самолета, мог бы повториться в Таджикистане. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Таджикистана.

«Подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства», — говорится в документе.

Байден упомянул Таджикистан во время выступления в защиту вывода войск из Афганистана. Он вспомнил об афганцах, которые погибли, пытаясь покинуть страну, и предположил, что нечто подобное может произойти с таджиками.

«Если бы мы были в Таджикистане, выкатили [военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси», — заявил глава Белого дома.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что будет «вынужден» участвовать в выборах главы США в 2024 году.