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Путин и узбекский президент обсудили ситуацию в Афганистане

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев обсудили в телефонном разговоре обстановку в Афганстане после прихода к власти движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщаетcя на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении.

В разговоре Путин рассказал о вынужденной самоизоляции из-за заболевших коронавирусной инфекцией людей в его окружении. Из-за карантина российский лидер примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Участником саммита ШОС, который пройдет в Душанбе 16–17 сентября, станет и Мерзиеев.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности самоизоляции Владимира Путина.

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