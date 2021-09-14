Депутат Рады назвал условие Москвы для встречи Путина и Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «НАШ» назвал условие Москвы перед встречей президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По его словам, условием для двустороннего саммита является то, что Киев должен конструктивно подойти к переговорам.

«Я думаю, что вопрос Крыма они [российская сторона — прим. «Газеты.ру»] не будут обсуждать. <...> А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка», — сказал парламентарий.

Бойко добавил, что попытка Киева сделать тему Крыма основной на переговорах связана с «неконструктивной ситуацией в стране» и в целом неготовностью к саммиту на высшем уровне. При этом политик подчеркнул, что в первую очередь в переговорах двух президентов заинтересован Киев.

Ранее пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского.