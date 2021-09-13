Лавров объявил о скорой отмене виз с Сан-Марино

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна заключит соглашение с Сан-Марино об отмене виз для туристов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем иностранных дел Сан-Марино Лукой Беккари, передает ТАСС.

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что подписание договора ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран подпишут соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой. После подписания договора туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании. При этом виза будет выдаваться на всю группу.

25 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех государств вне зависимости от визовой политики этих стран в отношении российских граждан.