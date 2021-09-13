Песков рассказал, почему Путин носит гражданскую одежду на военных учениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин носит гражданскую одежду на военных учениях, в том числе на российско-белорусских «Запад-2021».

«В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться, это не регламентировано, он не обязан носить форму. Вы знаете, что элементы формы он часто использует», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга.

Песков отметил также то, что Путин сам выбирает, надевать ему бушлат или нет, как это сделал пресс-секретарь на одном из мероприятий в Чите.

Маневры «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии. В учениях были задействованы около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Также в учениях принимали участие военнослужащие из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя завершение первого этапа совместных учений «Запад-2021», заявил, что «это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России».