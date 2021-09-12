В Крыму назвали неприемлемыми украинские условия встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова об условиях встречи и президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал RT.

Политик считает, что условия обязательного обсуждения оккупированных территорий, являются неприемлемыми. Таким образом, на Украине свидетельствуют о том, что не хотят встречаться с Путиным, утверждает Цеков.

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина «оккупация» как минимум», — рассказал Цеков.

Ранее Никифоров рассказал, что Зеленский может встретиться с Путиным лично в любое время, в любом месте на нейтральной территории, но не в России или на Украине. Он отметил, что на повестку дня должен быть вынесен «самый главный» вопрос об «оккупированных территориях».

Никифоров подчеркнул, что против встречи выступает именно Москва, которая, как заявил он, не собирается обсуждать на этой встрече «вопрос Крыма».