Оверчук заявил, что Белоруссии не стоит опасаться поглощения Россией

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что при выполнении союзных программ Белоруссии не стоит опасаться «поглощения». Об этом он рассказал в эфире белорусского журналиста Игоря Тура на его YouTube-канале.

Оверчук отметил, что уже прошло 30 лет с момента распада Советского Союза и «никто никого не поглотил».

«Все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь», — подчеркнул Оверчук.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.

Договор об объединении рынка газа двух стран, по словам Путина, будет подписан до 1 декабря 2023 года. До тех пор цена на российский газ для Белоруссии будет сохранятся на нынешнем уровне.

Стороны также планируют создать общее платежное пространство в рамках Союзного государства.

Как отметил Путин, страны договорились о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики.