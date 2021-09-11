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В Белоруссии заявили, что договор с Россией не повлияет на суверенитет государств

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Премьер министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что договоренности в рамках Союзного государства с Россией не предполагают потери ни политического, ни экономического суверенитета государств. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Головченко отметил, что страны намеренно не допускали утечек на этапе мероприятия, потому что «позиции часто менялись».

«Мы хотели познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не давал бы почвы для спекуляций. То, что вчера с российским премьером более широко, чем главы государств, презентовали наши договоренности, сняло очень многие вопросы. Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Белоруссии», — заявил Головченко.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.

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