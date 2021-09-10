Захарова надеется, что посольство США доложит в Вашингтон об истинных причинах вызова Салливана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила надежду, что американское посольство в Москве доложит в Вашингтон о причинах вызова посла США Джона Салливана в российское министерство.

«Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России <...> Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — написала представитель МИД РФ.

В российском министерстве ранее подчеркнули, что обладают «неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами» в ходе подготовки и проведения выборов в Госдуму. В связи с этим американской стороне было заявлено о «категорической недопустимости» вмешательства во внутренние дела России.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по результатам саммита в Женеве договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. 24 июня Салливан вернулся в Россию. Во время общения с журналистами он заявил, что будет неустанно работать над принятием шагов, необходимых для достижения задач, определенных на саммите РФ-США в Женеве.