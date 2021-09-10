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Посол США покинул МИД России

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Посол США в Москве Джон Салливан, который был вызван в МИД РФ, покинул здание российского дипломатического ведомства без комментариев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что посла вызвали в МИД РФ, однако подробности визита пока не раскрываются.

По информации «РИА Новости», ссылающегося на посольство США, Салливан встретился в МИД РФ с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой президента США Джо Байдена на стабильные отношения с Россией.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по результатам саммита в Женеве договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. 24 июня Салливан вернулся в Россию. Во время общения с журналистами он заявил, что будет неустанно работать над принятием шагов, необходимых для достижения задач, определенных на саммите РФ-США в Женеве.

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