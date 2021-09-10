В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возможной войне Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского главы Владимира Зеленского, связанное с войной Украины и РФ. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, в Кремле не хотели бы «предаваться апокалиптическим ожиданиям».

Также Песков обратил внимание, что в Кремле с сожалением относятся к подобному развитию событий и версиям отношений России и Украины.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают. Президент России Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины. Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.

Ранее Зеленский не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. По словам президента Украины, подобное развитие событий, вероятно, станет «крупнейшей ошибкой России».