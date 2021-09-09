Путин допустил создание союзного парламента России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин допустил создание в будущем союзного парламента России и Белоруссии. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Трансляцию пресс-конференции глав государств ведет телеканал «Россия 24».

«Мы исходим из того, что <…>, несмотря на все благородство этой цели политической, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали», — сказал Путин.

Глава Белоруссии вылетел в Москву утром 9 сентября. Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Лукашенко договорились объединить рынки газа России и Белоруссии.