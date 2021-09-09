Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продолжались более трех часов в Кремле, завершились. Трансляцию пресс-конференции глав государств ведет телеканал «Россия 24».

В начале встречи российский президент заявил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы стороны могли подвести итоги работы по формированию Союзного государства. По словам Путина, данные переговоры не имеют никакого отношения к политическому календарю в России и Белоруссии. Он добавил, что премьеры двух стран уже завтра должны финализировать эту работу.

Комментируя саму встречу, Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными.

В свою очередь Лукашенко выразил надежду на то, что 28 союзных программ будут приняты во время заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое может состояться в конце октября.

Глава Белоруссии вылетел в Москву утром 9 сентября. Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.