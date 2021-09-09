Путин считает, что обстановка в мире крайне турбулентна

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире остается крайне турбулентной. Его слова приводит РИА «Новости».

«Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС.

Также он выразил мнение, что авторитет объединения растет, а его роль в международных делах повышается. По словам Путина, это происходит благодаря тому, что за последние 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки.

Тринадцатый саммит группы из пяти стран Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР проходит 9 сентября под представительством Индии.