Путин заявил, что кризис в Афганистане вызван попытками внедрить ценности извне

Причинами кризиса в Афганистане стали безответственные попытки внедрить в этой стране чуждые ей иностранные ценности. Об этом в ходе онлайн-саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По его словам, нынешний виток кризиса спровоцирован попытками выстроить «так называемые демократические структуры» без учета «исторических и национальных особенностей».

Все это, как заявил Путин, приводит к дестабилизации ситуации в стране и в конечном итоге к хаосу.

«После чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу», — заключил глава государства.

После двадцати лет присутствия, 31 августа войска США окончательно ушли из Афганистана. Представитель Пентагона Кеннет Маккензи заявил, что миссия в этой стране закончена и последний самолет США покинул афганское воздушное пространство.