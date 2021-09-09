В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новой встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новых контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами.

Песков заявил, что в настоящее время такого мероприятия не планируется.

«Идут российско-американские контакты на разном уровне. В настоящее время нет конкретных прикидок», — сказал он.

Встреча президентов прошла в Женеве 16 июня 2021 года. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часа.

Ранее украинское СМИ сообщило о подготовке новой встречи Путина и Байдена. Отмечалось, что встреча двух президентов может состояться уже в октябре

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах, российская сторона не может подтвердить факт начала обсуждения с Вашингтоном будущей встречи с участием президента РФ Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.