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Мать погибшего в Кабуле американского морпеха пригласила Трампа на похороны сына

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Carlos Barria/Reuters

Мать одного из морских пехотинцев, погибших в результате нападения террориста-смертника в аэропорту Кабула, пригласила Дональда Трампа посетить похороны сына, сообщает Fox News.

Сын Шаны Чаппелл, 20-летний младший капрал Карим Никуи, был одним из 13 военнослужащих США, погибших в результате атаки террориста-смертника у ворот Abbey в международном аэропорту Хамида Карзая 26 августа.

«Я была бы рада, если бы кто-нибудь из моих президентов ( вы, мистер Трамп) мог присутствовать, когда я предам тело своего прекрасного мальчика Лэнса Карима Никуи земле. Для меня было бы такой честью встретиться с настоящим президентом США, президентом Трампом. Я люблю вас, и Америка любит вас», — написала Чаппел в своем Facebook.

Неизвестно, планирует ли Трамп посетить похороны, которые пройдут 18 сентября в Калифорнии, но он ответил на приглашение Чаппелл по электронной почте.

«Спасибо, Шана, наша страна любит тебя и особенно любит твоего прекрасного сына Карима», — написал в письме экс-президент США.

Чаппелл также обвинила Байдена в гибели военнослужащих во время неудачного вывода войск из Афганистана, написав в другом посте на Facebook, что «кровь всех 13 героев на ваших руках».

Трамп, в свою очередь, ответил и на этот пост.

«Шана, вы на 100% правы. Если бы я был президентом, ваш замечательный и прекрасный сын Карим был бы сейчас с вами, как и сыновья и дочери других людей, включая всех тех, кто погиб в результате жестокого нападения на аэропорт Кабула», — написал бывший президент США.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Вскоре Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

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