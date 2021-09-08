Зеленский планирует поехать в Нью-Йорк в конце сентября

Президент Украины Владимира Зеленский планирует совершить поездку в Нью-Йорк на время общих дебатов и заседания высокого уровня на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил «Укринформ» пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Действительно готовим визит Президента в Нью-Йорк, о его конкретную программу сможем сообщить позже», — ответил он на вопрос о том, будет ли украинский лидер участвовать в Генассамблее ООН.

При этом в конце августа - начале сентября Зеленский совершил рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. На перелет президента Украины Владимира Зеленского и его делегации в США и обратно было потрачено 8,4 млн гривен (более 23 млн рублей). Во время поездки в США Зеленский посетил Вашингтон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

В ходе визита в Калифорнию он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.

По итогам переговоров Зеленского и Байдена Соединенные Штаты решили выделить Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Обязательство США по выделению этих средств содержалось в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве».