В Москву приедет спецпосланник США по Ирану

7–10 сентября спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли посетит Москву и Париж, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента, сообщает ТАСС.

«Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7–10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнерами по ядерной программе Ирана, а также необходимости быстрого достижения и реализации договоренности о взаимном возвращении к соблюдению СВПД», — сообщили в ведомстве.

18 августа президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили тему возобновления выполнения иранской ядерной сделки.

До этого США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки. 5 августа президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — принятое в 2015 году соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией, которое предусматривает прекращение обогащения урана Тегераном в обмен на снятие американских санкций.