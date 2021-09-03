Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что РФ не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, поскольку в таком случае «не с кем будет разговаривать» о ситуации в этой стране, передает ТАСС.

По словам главы государства, чем быстрее радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» войдет в так называемую семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать с талибами, ставить вопросы о том, что в рамках цивилизованных отношений должны соблюдаться цивилизованные правила.

Ранее Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, подчеркнул недопустимость навязывания демократии извне «насильственными способами».

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.