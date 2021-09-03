Путин заявил, что давать оценку Зеленскому должен украинский народ

Народ Украины должен сам давать оценку избираемым руководителям страны, в том числе президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Украинский народ должен определять уровень, качество и результат тех людей, за которые они проголосовали», — сказал глава государства.

Накануне в Москве опровергли заявления Киева о готовящемся «на самом высоком уровне» саммите с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам представителя главы России Дмитрия Пескова, стороны пока далеки от согласования возможной повестки таких переговоров.

Комментарий Пескова стал ответом на заявление первого вице-премьера Украины Алексея Любченко, который сообщил, что подготовка встречи российского и украинского президентов проходит «на самом высоком уровне». Он не стал уточнять, в какие даты возможно проведение переговоров, но дал понять, что, вероятно, Киев не согласится на саммит в Москве. В качестве альтернативы Левченко предложил Крым.