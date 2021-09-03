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Путин назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной. Об этом он сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА «Новости».

Президент выразил надежду, что в будущем отношения с Украиной восстановятся.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится в этом году, согласований по линии администраций лидеров пока нет. При этом он добавил, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что переговоры на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены и преследовать определенные цели.

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