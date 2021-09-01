Захарова осудила решение Украины закрыть границы для машин из Приднестровья

Закрытие доступа на Украину для приднестровских автомобилей без «нейтральных номеров» наносит удар по интересам всех жителей региона, включая украинских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

Она отметила, что количество машин с такими номерами «многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра», и такой шаг дискредитирует Киев как гаранта и посредника в работе «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования».

«Блокадные меры Киева в отношении Приднестровья окажут самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на «нет» все усилия по восстановлению его позитивной динамики», — подчеркнула Захарова.

На фоне обострения ситуации на Украине в 2014 году Киев запрещал въезд на Украину из Приднестровья лиц мужского пола. В этот же период парламентарии непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обращались к руководству России с просьбой признать ее независимость, ссылаясь на результаты референдума 2006 года, на котором большинство населения высказалось за независимость республики от Молдавии.